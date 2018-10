Avhørene fortsetter etter dobbeltdrapet i Trondheim

Politiet avhørte tirsdag den 18 år gamle afghaneren som er siktet for å ha drept to kamerater i Trondheim i september. Her undersøker politiet åstedet i sentrum av byen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )