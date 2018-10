Avskjed med en far og en krigshelt

Familie, venner og representanter for det offisielle Norge tok tirsdag farvel med Joachim Rønneberg.

21. oktober døde en av landets aller største krigshelter – en betegnelse Rønneberg selv ikke satte pris på. I hans øyne var det de som ofret livet som var de ekte heltene.

Rønneberg bisettes på statens bekostning, og det er HKH kronprins Haakon som representerer kongehuset, mens finansminister Siv Jensen er regjeringens representant. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er til stede i den vakkert pyntede kirken.

Det samme er generalmajor Eirik Kristoffersen, sjef for Heimevernet og generalmajor Torgeir Gråtrud, sjef for spesialstyrken. Det står militære æresvakter både ved Rønnebergs båre og utenfor kirken.

Tre av de fem gjenlevende medlemmene av Kompani Linge er også til stede i bisettelsen. Ragnar Ulstein, Erling Lorentzen og August Rathke hilste varmt på hverandre da de møttes inne i kirken.

Joachim Rønneberg hadde et langt yrkesliv i NRK, og det er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som representerer statskanalen sammen med en rekke av Rønnebergs kolleger fra NRK Møre og Romsdal.

Rønnebergs sønn, Jostein, holdt minnetale over sin far der han la størst vekt på å skildre en trygg og kjærlig far som sammen med moren laget en trygg ramme rundt barndommen.

– Han var flink til å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Far var mild og snill, totalt usnobbete men trygg på seg selv, sa Josten Rønneberg.

Sønnen trakk også fram farens brennende engasjement for forsvarssaken.

– Far ville ha satt pris på at det blant æresvaktene i dag også er ungdom i vanlige uniformer som avtjener sin førstegangstjeneste, og ikke en masse paradefjas, sa Jostein Rønneberg.

To av barnebarna mintes også en kjær morfar og farfar, mens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen trakk fram Rønnebergs innsats både under og etter krigen.



