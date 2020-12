Avskjediget politimann tapte mot staten

En politimann i 50-årene tapte i Bergen tingrett mot staten etter at han ble avskjediget etter dom for lesing av overgrepstekster på nettet, skriver BT.

Mannen ble i fjor høst dømt for lesing av overgrepstekster på nettet. Noen av de 21 straffbare novellene som ble lastet ned, skal ha handlet om seksualisert vold mot spedbarn, skriver Bergens Tidende.

Saken førte til at politimannen ble avskjediget, noe han protesterte mot gyldigheten av. Han gikk til sak mot staten og ønsket også erstatning og oppreisning.

Bergen tingrett mener vedtaket om å avskjedige politimannen er gyldig, og dommerne skriver at det vil være svært problematisk for tilliten til politiet om han fikk fortsette i stillingen etter å ha blitt dømt for forholdene, ifølge avisa.

Politimannen må betale sakskostnader på 119.150 kroner.

