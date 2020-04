Avslutter redningsaksjon etter skred i Troms

Politiet i Troms avslutter redningsaksjonen etter at det gikk et snøskred i Lyngen. Det er ikke sannsynlig at det ligger personer begravd i skredet.

Det opplyser Troms politidistrikt på Twitter etter at det ved 13.45-tiden først ble meldt at en eller flere personer var tatt og kommet seg ut av snøskredet i Vestbreen i Lyngen på egen hånd. Flere redningsressurser ble sendt til stedet, blant annet luftambulanse og lavinehund. Etter søk med helikopter konkluderes det med at det sannsynligvis ikke er noen øvrige som ligger begravd i snøskredet. «Det er søkt med underhengende skredsøker og hatt kontakt med skikjørere i området. Redningsaksjonen avsluttes», skriver politiet. Det er ikke meldt om skader på de to som kom seg ut av skredet på egen hånd, opplyser politiet til NTB. (©NTB)

