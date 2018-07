Avslutter søk etter savnet 23-åring i Vesterålen

Politiet i Nordland avsluttet onsdag søket etter den savnede Truls Henrik Johansen, som er antatt omkommet.

Søket har pågått i Øksnes siden han forsvant på sjøen den 15. juni.

– Det er betydelige ressurser som har blitt brukt i søket, deriblant dykkere, likhunder og ulike sensorer for søk under vann. Det er også gjort en betydelig innsats av frivillige mannskaper, sier politisjef Per Erik Kalland Hagen i Lofoten og Vesterålen.

23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Øksnes i Vesterålen ble meldt savnet 15. juni. En 35 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap i saken, mens to andre – en 27-åring og en 38-åring – er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Søket har foregått i et stort geografisk område. Den siste tiden har politiet konsentrert arbeidet i det området hvor likhunder har markert, men uten å gjøre funn.

– Etter en grundig vurdering avsluttes i dag det aktive søkearbeidet og man går over i en overvåkingsfase. Det vil si at vi vil følge med på land og i havoverflaten, men det vil ikke foregå letearbeid med den systematikk og intensitet som har vært i de snart seks ukene som har gått, sier Kalland Hagen.

– Saken etterforskes fortsatt med full styrke, og siktelsene til de tre som er siktet i saken, opprettholdes, sier påtaleleder Steffen Ravnåsen hos politiet i Lofoten og Vesterålen.

