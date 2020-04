Avstandskravet i domstolene reduseres til én meter

Det vil ikke lenger være påkrevet med minst to meters avstand under rettsmøter, ifølge den kommende smittevernveilederen for domstolene.

Torsdag i forrige uke overleverte Folkehelsesinstiuttet (FHI) sin endelige vurdering av hva som skal til for å sikre smittefaglig drift av rettsstaten, melder Rett24. I den kommende veilederen er formuleringen om at personer skal holde to meters avstand fra hverandre i rettsbygningene endret til «minst én meter, helst to». Videre heter det at hvis det er vanskelig å opprettholde anbefalt avstand på minst én meter, må man vurdere løsninger som fysiske skillevegger av pleksiglass mellom personer, eller vurdere om aktører kan delta fra andre rom via fjernmøte. Reduksjonen fra to til én meter kan bety at flere rettssaler kan tas i bruk, sier domstolsdirektør Sven Marius Urke til avisa. (©NTB)