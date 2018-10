Aylar Lie vil stoppe Petter Northugs «Min historie»

– Vi er svært overrasket over dette brevet, sier Magnus Rønningen i Pilar forlag om brevet fra Lies advokat.

På vegne av Aylar Lie har advokat John Christian Elden sendt et brev til Pilar forlag for å få endret avsnitt som omhandler Lie i Petter Northugs bok, som kom ut tidligere denne uken. Det skriver TV 2.

I boken, som er skrevet av Jonas Forsang, forteller Northug blant annet om forholdet til eks-kjæresten Rachel Nortømme, han kommer med nye avsløringer om fyllekjøringen i 2014 og han kommenterer også for første gang forholdet til Aylar Lie.

Krenkelse av privatlivets fred

Ifølge TV 2 skriver Elden i brevet at Lie ikke ble kontaktet av forlaget, redaktør eller forfatteren i forkant av bokutgivelsen, og hun mener ifølge TV 2 at boka er en krenkelse av privatlivets fred.

Elden bekrefter at brevet er sendt forlaget overfor TV 2.

– Vi kan ikke se at den typen påstander har noe i det offentlige rom å gjøre da de hører til den mest personlige sfære som tenkes kan. Så her er forlaget bedt om å skrive om boken før den selges.

Overrasket

Magnus Rønningen i Pilar forlag forteller TV 2 at han har lest brevet og hevder å ha vært i dialog med Lie før bokutgivelsen.

– Vi er svært overrasket over dette brevet. Vi var i kontakt med Aylar Lie 11. oktober der hun fikk tilsendt de delene som omhandler henne. Hun stilte seg positiv til å lese dette på direktesendt tv hos TV 2. Derfor stiller vi oss undrende til at dette kommer nå, sier Magnus Rønningen, forelegger i Pilar forlag.

Direktesendingen han henviser til skal ha vært avlyst da boken ble gitt ut tidligere enn planlagt, skriver TV 2. De har ikke fått tak i Aylar Lie fredag kveld.

Elden forteller kanalen at Aylar fikk høre om avsnittene som omhandlet henne fra TV 2 9. oktober, etter at boken var trykket, og sa de ikke var korrekte. Hun skal også ha fått teksten tilsendt fra Rønningen og var fremdeles uenig i fremstillingen. Rønningen hevder på sin side det ikke stemmer at de har fått noen tilbakemelding på at Lie har vært uenig og mener de har hatt en god dialog.

