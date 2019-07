Baby på Hønefoss døde av alvorlige hodeskader

Det elleve uker gamle barnet som ble innlagt på Ullevål sykehus 15. juni med alvorlige skader, døde fredag 26. juli, opplyser Sørøst politidistrikt.

Barnets foreldre ble i juni siktet for betydelig grov kroppsskade.

Helsepersonellet ved Ullevål mente at skadene var påført barnet. Etter å ha blitt avhørt ble foreldrene siktet i saken 20. juni.

– Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte, sa politiinspektør Per Thomas Omholt tidligere denne måneden.

Politiet har jobbet ut ifra tre teorier om hva som forårsaket skadene på det nå avdøde barnet: At skadene var bevisst påførte, at de ble påført ved et uhell eller at de kan ha hatt medisinske årsaker.

– Etterforskningen pågår for fullt, og det vil snart oppnevnes sakkyndige for å vurdere hva som kan være årsaken til de alvorlige skadene som ble funnet på barnet, heter det i en pressemelding fra politiet.