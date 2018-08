Bahareh Letnes: Har vært sint, lei meg og redd

Norsk-iranske Bahareh Letnes forklarte på NRK fredag at hun falt for personligheten til fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Jeg falt for at han er fra Skogn, at han er trønder, og personligheten hans, sa Letnes da hun møtte i Dagsnytt 18 fredag sammen med Per Sandberg.

Onsdag avslørte Sandberg overfor TV 2 at de er et par. Statsråden og den norsk-iranske kjæresten snakket fredag om hvordan den siste uken har vært.

Sandbergs tur til Iran med kjæresten, iranskfødte Bahareh Letnes som flyktet til Norge på 2000-tallet, har utløst kritikk fra sikkerhetseksperter, skriftlige spørsmål fra Stortinget og storm internt i partiet.

– Helt til i forgårs bare lo jeg, men siden i går har jeg vært sint, lei meg og redd, for påstandene de kommer med er så sterke, at jeg har fått dødstrusler. Mye er blitt sagt om meg som er usant, sa Bahareh Letnes.

– Det har vært en vanskelig og veldig tung uke, fordi det er sagt mye usanne ting om meg. Det er urettferdig.

Hun nektet også for at hun har noen tilknytning til det iranske regimet.

– Jeg har ingen tilknytning. Ingenting.

Per Sandberg understreker at han ikke har besøkt Iran fordi han bifaller landets styresett.

– Men det er nyanser her. Jeg så mange par som gikk hånd i hånd, og besøkte kafeer for eksempel.

Sandberg avviser også at paret bor sammen.

– Men det kan godt hende at vi gjør det nå, sier statsråden.

