Bakke-Jensen lover å rette opp i skattesmell for pendlere

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil gi økonomisk kompensasjon til pendlere i Forsvaret som får økt skatt på grunn av nye fradragsregler.

I statsbudsjettet for 2019 ble det innført en øvre grense på 97.000 kroner i reisefradraget for pendlere. Det har fått ansatte i Forsvaret til å slå alarm fordi regelendringene vil bety titusener i ekstra skatt for pendlere med høye utgifter til jobbreiser.

Nå lover forsvarsministeren å rette opp.

– Man skal ikke plutselig stå der og tape på å være pendler, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han forklarer at det nye regelverket ikke har tatt opp i seg Forsvarets spesielle behov.

– Så nå går vi i gang med å rigge et opplegg som passer Forsvaret bedre. Det vil si at vi på kort sikt vil gi økonomisk kompensasjon til dem som har falt uheldig ut nå. På lang sikt skal vi komme med en ordning som gjør at ingen skal tape økonomisk på å være pendlere i Forsvaret.

En permanent ordning skal etter planen være på plass innen nyttår.

Bakke-Jensen innrømmer at de ansatte er blitt for dårlig informert om regelendringene.

– Vi har ikke vært flinke nok. Så da måtte vi ta en ekstra runde, sier han.

