Bandidos-topp tiltalt for drapsplaner mot Imran Saber: - Jeg hadde med meg våpen av flere grunner

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Sommeren 2015 presenterte Nettavisen nyheten om at den tidligere Bandidos-toppen Lars Harnes var pågrepet. I august samme år bekreftet politiet for første gang Nettavisens opplysninger om at Harnes var mistenkt for å ha drapsplaner.

I den pågående «mafiarettssaken» i Oslo tingrett (se faktaboks under) er storkriminelle Metkel Betew og Lars Harnes blant annet tiltalt for drapsplaner mot Imran Saber, også kjent som den kriminelle verdenens «Onkel Skrue».

Begge de tiltalte nekter straffskyld for drapsplaner, men politiet mener både Betew og Harnes spanet på Saber ved flere anledninger i hensikt å kartlegge hans bevegelsesmønster som et ledd i drapsplannene.

- Hadde våpen av flere grunner

Harnes hadde også portåpneren til garasjen hvor Saber bor i Oslo. I juli 2015 ble Harnes pågrepet med et våpen med lyddemper og finlandshette i garasjeanlegget hvor Saber bor.

- Jeg hadde med meg våpen av flere grunner. Den ene grunnen var selvforsvar, sa Hernes.

- Jeg visste ikke hvordan han ville ta imot en beskjed. Jeg hadde ingen kjennskap til Saber. Har aldri møtt ham, men jeg har lest artikler om ham. Jeg visste at han har blitt skutt tidligere og tenkte at han kanskje var litt på vakt.

Imran Saber

Den tidligere Bandidos-toppen skulle egentlig på ferie til Spania sammen med konen 16. juli 2015. I stedet ble han satt i varetekt.

I retten forklarte Harnes at han hadde oppsøkt garasjeanlegget til Saber for å true ham, og at han handlet på oppdrag for «en han kjenner». Harnes forklarte også at bakgrunnen for besøket var at «den han kjenner» var blitt utsatt for ubehagelige besøk fra saber.

- Besøket skulle være en ubehagelig opplevelse. Jeg hadde tenkt å overraske ham i garasjen og gjøre det samme som han selv gjør mot andre mennesker. Det skulle være ubehagelig. Saber planger han karen jeg kjenner og han ba om hjelp til å løse dette.

Harnes forklarte også at personen han skulle hjelpe gjentatte ganger hadde blitt oppsøkt av Saber i forbindelse med et lån Saber skal ha gitt. Harnes ønsket ikke å navngi hvem han skulle hjelpe, heller ikke for å bekrefte Harnes' versjon av det han forklarte i retten.

Rettens dommer undersreket at det var viktig å opplyse saken da han risikerer å bli dømt for drapsplaner, men Harnes nektet.

Disse våpnene ble beslaglagt i sakskomplekset i Betew-saken. Våpnene knyttes til en planlagt ran av en verditransport på Gardermoen.





Ville ikke legge igjen DNA

I tiltalen heter det blant annet:

«I perioden onsdag 15. juli til tirsdag 21. juli 2015 ca. kl. 21:15 i XXveien i Oslo forsøkte de, etter forutgående avtale og planlegging, å drepe Mohammed Imran Saber f. xx.xx.1978. Harnes kjørte ved flere anledninger fra et garasjeanlegg i YYveien på en stjålet Vespa moped, etter først å ha tatt på seg klær som skulle forhindre at han etterlot seg spor, til garasjeanlegget i XXveien, der Saber bor.»

Da Harnes ble pågrepet i juli 2015, i garasjeanlegget til Saber, hadde han med seg et skytevåpen med lyddemper. Han hadde også kledd seg i nylonstrømper over hele kroppen, latekshansker og hansker over dem igjen, finlandshette, svart hjelm og grønn regnfrakk.Handlet på oppdrag.

- Det var for at unngå å legge igjen DNA, sa han i retten.

- Jeg ville at han skulle få smake på sin egen medisin ved å få besøk. Jeg ville at han skulle selv skulle kjenne på hvordan det var å få besøk hjemme. Det skulle være overraskende, uventet og ubehagelig.

Lars Harnes (til venstre) deltok i et grovt væpnet ran av DnBs filial på Aker Brygge i 2004.





Straffedømt flere ganger

Harnes har flere dommer på seg, blant annet for voldtektsforsøk, frihetsberøvelse og mishandling. I 2006 fikk han også forvaringsdom i Borgarting lagmannsrett for grovt ran, der det ble brukt våpen.

Harnes har siden pågripelsen sommeren 2015 sittet varetektsfengslet, og nektet å forklare seg for politiet.

Betew har også en rekke ganger vært i politiets søkelys, deriblant fikk han 16 års forvaring. I august 2015 ble han på nytt pågrepet, sammen med en rekke andre politiet mener utgjør en narkotika- og ransliga.

Betew har sittet varetektsfengslet siden og har i likhet med Harnes nektet å forklare seg.

Betew har ikke ønsket å forklare seg verken for politiet eller i retten.

I august 2015 aksjonerte politiet mot det de mener er et stort ranslag og narkotikaliga. Metkel Betew var blant de over 20 pågrepne.

