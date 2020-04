Bane Nor erkjenner ikke straffskyld for Filipstad-ulykken – vedtar deler av bot

Bane Nor vedtar deler av forelegget på 10 millioner kroner fra Oslo statsadvokatembeter for Filipstad-ulykken, men erkjenner ikke straffskyld.

Bane Nor skal ta ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad lignende områder, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

– Allikevel er det etter vårt syn ikke riktig at svakhetene ved områdesikringen, utgjør en så viktig del av årsaksbildet for det tragiske utfallet, som påtalemyndighetens forelegg synes å bygge på, sier han.

15 år gamle Even Warsla Meen som omkom i ulykken søndag 24. februar 2019, mens to andre ble kritisk skadd.

