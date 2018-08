Bane Nor finner ikke feilen som rammet Oslo S

Et ukjent problem førte til at strømmen til sikringsanlegget på Oslo S gikk hyppig onsdag. Torsdag hadde Bane Nor fortsatt ikke funnet feilen.

Først ved 22-tiden onsdag begynte togene å gå som normalt.

– Vi fortsetter jobben med å finne feilen. Vi kjører feilsøk gjennom de tekniske systemet til vi finner ut hva som er galt, sier medievakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor.

Inntil feilen er funnet, kan ikke Bane Nor garantere at ikke togtrafikken rammes igjen.

– Vi får ikke gjort noe med feilen før vi faktisk vet hva feilen er. Vi håper selvfølgelig at problemet ikke vil oppstå igjen, sier Aagesen.

