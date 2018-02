Dobbeltsporet jernbane og raskere reisetid på det sentrale østlandet må skyves mange år fram i tid, konkluderer Bane Nor i en rapport som legges fram mandag.

Utbyggingen av jernbanen på strekningene mellom Oslo og Hamar, Fredrikstad, Tønsberg og Hønefoss skulle stå ferdig i 2024. Men nå ønsker Bane Nor flere års utsettelse, skriver Aftenposten.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor mener at det ikke er realistisk å gjennomføre Intercity-utbyggingen slik stortingsflertallet forutsatte da Nasjonal transportplan ble vedtatt i fjor.

Den nye gjennomgangen konkluderer med at utbyggingen tidligst kan være ferdig til Fredrikstad i 2027, til Hamar i 2026, Tønsberg i 2025, Hønefoss tidligst i 2028 og Skien tidligst i 2030.

I tillegg heter det at forfallet på norske jernbaner vil øke de neste seks årene, de planlagte budsjettene er for små tidlig i perioden og for store mot slutten, Bane Nor har havnet på etterskudd med planleggingen og byggingen blir dyrere enn hittil beregnet.

