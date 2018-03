Bård Hoksrud (Frp): - Oslo-byrådet gjør de eldre til kasteballer

Frps eldrepolitiske talsperson mener det er tragisk at demente eldre mister sitt gode tilbud.

Fra 1. juni har Oslo kommune sagt opp avtalen om kjøp av sju demensplasser ved privateide Manglerudhjemmet sykehjem.

Nå fortviler både pårørende og de eldre beboerne, som ifølge Frps eldrepolitiske talsperson, Bård Hoksrud, blir en kasteball.

- De eldre damene som bor der blir politiske kasteballer, og jeg reagerer kraftig på at Oslo-byrådet, med det politiske flertallet bestående av SV, Ap og MDG, tydelig mener at dette er en verdig eldreomsorg. Det mener definitivt ikke jeg, sier Hoksrud oppgitt til Nettavisen.

- De er kjempefortvilet



Denne uka besøkte Hoksrud sykehjemmet sammen med bystyrepolitikerne Aina Stenersen og Tone Ims Larssen, som begge sitter i omsorgskomiteen i Oslo. Han forteller at det var mye fortvilelse som møtte dem.

- Hun ene jeg møtte kom fra et annet sykehjem for tre uker siden, og i juni legger kommunen ned plassene. Det er jo tragisk når de stortrives og har det fantastisk bra der, sier Hoksrud.

På sykehjemmet, som drives av Unicare, har beboerne blant annet en egen restaurant, pub og butikk - og en rekke daglige aktiviteter.

- De skal flyttes til andre sykehjem, og de ønsker ikke det. Og de vet heller ikke hvor de skal, men det er sagt at de skal få et annet tilbud, sier han.

Hoksrud sier de pårørende også er bekymret.

- De pårørende er jo kjempefortvilet, for de ser hvilken økt livskvalitet de har fått bare på den korte tida de har bodd der, sier han.

PÅ PUB: Hoksrud og Oslo-politiker Tone Ims Larssen tester ut barkrakkene i puben for de eldre beboerne på Manglerudhjemmet.

- Et korstog mot private



Frp-politikeren mener plassene legges ned bare fordi de er private.

- Dette byrådet har et korstog mot alt som er annet enn kommunalt drift, og ideologi er blitt viktigere enn å sørge for god pleie og omsorg til de som trenger det i byen, sier Hoksrud, og legger til:

- Det jeg synes er fantastisk med dette bokollektivet, er at det er noe mellom en omsorgsbolig og et sykehjem, litt som det gamle aldershjemmet. Og nå skal det vekk, sannsynligvis fordi det er private som driver det - og på grunn av byrådets kamp mot alt som er privat, sier han.

Han mener det ikke ville blitt sånn dersom Frp hadde fått det som de vil, med en statlig finansiering av eldreomsorgen.

- Får annet omsorgstilbud



Direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten i Oslo, Henrik Mevold, understreker at de drifter sykehjemsplasser, aldershjems- og dagsenterplasser basert på en bestilling fra bydelene.

- Bydel Østensjø har bestemt at de ikke lenger ønsker å kjøpe aldershjemsplasser ved Manglerudhjemmet. Aldershjemstilbudet erstattes derfor fra 1. juni 2018 med et annet omsorgstilbud tilpasset beboernes omsorgsbehov og ønsker, sier Mevold til Nettavisen.

Han påpeker at kun fem av de total sju aldershjemsplassene nå er i bruk.

- Bydelene gjør en vurdering av omsorgsbehov i samarbeid med den enkelte og pårørende for å finne det beste tilbudet for den enkelte. Den enkelte beboers behov for omsorg vil være avgjørende for hva som er best for den enkelte og bydelene har tett dialog med de pårørende i dette arbeidet, sier direktøren.

Sykehjemsetaten drifter i dag ca. 4300 heldøgns pleie- og omsorgsplasser.

