Et barn er alvorlig skadd etter å ha falt ut av et vindu, fire meter over bakken i Enebakk i Viken.

Barnet er transportert med luftambulanse til Ullevål sykehus, skriver Øst politidistrikt. Skadene er vurdert som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet fikk melding om ulykken klokka 12.34 søndag. (©NTB)