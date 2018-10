Barn hentet av luftambulanse etter å ha havnet under trillende bil

Et barn på 1,5 år havnet under en personbil som begynte å trille på en privatadresse i Skjåk onsdag ettermiddag.

Saken oppdateres

– Vi har en formening om hendelsesforløpet. Det var ingen inne i bilen, som vil si at den har trillet da ulykken har oppstått. Vi har kontroll på hvem det er sin bil, fortalte Kristian Bjaanes hos politiets operasjonssentral til GD.

– Foreldrene blir tatt hånd om nå, sa han videre.

Det var Fjuken som først omtalte ulykken.

I en Twitter-melding klokka 19.20, over to timer etter ulykken, skrev politiet i en Twitter-melding at tilstanden til jenta, som skal være 1,5 år, er alvorlig eller livstruende.

«Jente 1 1/2 år kommet under en bil, bilen var førerløs/parkert, trillet over jenta. Jenta vurdert som alvorlig/livstruende skadd, hentet av luftambulanse» het det i politiets melding.

Politiet skal ha fått melding om at barnet hadde havnet under bilen klokka 17.15. Ved 18-tiden var barnet tatt hånd om av luftambulanse på stedet. De pårørende skal ha blitt varslet om hendelsen.

Det skal ha skjedd på en gårdsplass i bygda. Barnet skal ha oppholdt seg bak bilen da den begynte å trille.

– Politiet starter etterforskning av ulykken, opplyste Bjaanes hos politiet til GD.

Les mer fra GD her!

SKJÅK, kl 1716, jente 1 1/2 år kommet under en bil, bilen var førerløs/parkert, trillet over jenta. Jenta vurdert som alvorlig/livstruende skadd, hentet av luftambulanse. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) October 24, 2018

KART: Rød markør viser hvor Skjåk er plassert i Norge.

Mest sett siste uken