Barn skadd i fallulykke ved Rampestreken i Åndalsnes

Et barn er skadd i en fallulykke ved Rampestreken i Åndalsnes i Rauma kommune, melder politiet.

– Luftambulansen er i ferd med å gjøre et forsøk på å løfte den skadde ut, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han forteller videre at det har vært personer sammen med barnet som har opplyst at det skal være ved bevissthet.

Omstendighetene rundt fallet og skadeomfanget er foreløpig uklart.

– Vi er på stedet, men ikke på selve fjellet, og vi vil få mer informasjon etter hvert, sier Ferstad.

Skadestedsleder Per Tore Storbråten sier til Åndalsnes Avis at barnet har falt mellom ti og femten meter i området under Rampestreken, som er et utsiktspunkt 550 meter over havet.

Barnet skal være under ti år, opplyser Ferstad til Romsdals Budstikke.

