Barnebarna mintes bestefaren Thorvald Stoltenberg

Thorvald Stoltenbergs barnebarn fortalte varmt om en bestefar som alltid hadde en god historie på lur, da talte de under minnestunden i Samfunnssalen torsdag.

Camilla Stoltenbergs to sønner Mathias og Emil Aas Stoltenberg mintes at bestefaren pleide å klatre opp i sengene deres for å fortelle historier fra sine mange reiser og erfaringer fra verden over.

– Der lå han da han fortalte oss om da han drev kaninfarm i bakgården i Inkognitogata, om da han hjalp ungarske flyktninger til Norge i 1956, eller da han sov i en potetåker på hankø i kjole og hvitt, fortalte Mathias Stoltenberg.

– Historier fra alle verdens land, unntatt Tsjad, det eneste landet i verden han ikke hadde besøkt, fortsatte han.

Broren Emil mintes blant annet at bestefaren i sine senere år alltid ba ham ta med seg bøker når de traff hverandre.

– Han leste alt jeg tok med, også de bøkene jeg ikke trodde ville passe en 80-åring. Og så ringte han og sa hva han syntes, sa Aas Stoltenberg.

– Frokostene og middagene, men mest av alt samtalene med Thorvald, og historiene til Thorvald, kommer jeg til å ha glede av resten av livet, sa Aas Stoltenberg.

Jens Stoltenbergs datter Catharina Stoltenberg, mintes bestefaren gjennom sang.

Sammen med sin danske kjæreste Søren Gregersen spilte hun låten Speed of the sound of loneliness, som Thorvald Stoltenbergs datter Nini Stoltenberg i sin tid valgte for begravelsen til sin kjæreste.

– Den kan også handle om Thorvald som leter etter Nini, sa Catharina Stoltenberg.

(©NTB)

