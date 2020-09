Barnehage i Lier stengt etter koronasmitte

En barnehage i Lier i Viken er stengt etter at det er oppdaget seks tilfeller av koronasmitte. 82 barn og 32 ansatte er satt i karantene.

Kommuneoverlege Ingrid Bjerring bekrefter stengningen overfor Drammens Tidende onsdag.

Fra før var en ansatt og ett barn bekreftet smittet. Onsdag ble det klart at ytterligere ett barn og tre ansatte har testet positivt.

Barnehagen er stengt for å få bedre oversikt over det lokale utbruddet og sørge for at smittekjeden brytes, opplyser kommuneoverlegen til avisen.

Samtlige barn og ansatte er nå i karantene. Barnehagen starter tidligst opp igjen neste mandag.

