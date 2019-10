Barnehageansatt i Finnmark siktet for seksuelt overgrep mot flere barn

En mannlig barnehageansatt i Finnmark ble søndag pågrepet av politiet. Han er siktet for seksuelle handlinger mot flere barn.

– Bakgrunnen for siktelsen er at vi ble kontaktet av kommunen i Øst-Finnmark lørdag ettermiddag. Der er mannen er ansatt i en barnehage. Vi startet innledende etterforskning, og på bakgrunn av dette valgte vi å pågripe mannen søndag kveld, sier Torstein Pettersen, politioverbetjent og leder for avsnitt for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, til NTB.

Mannen er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 297 som omfatter seksuell handling uten samtykke. Siktelsen omfatter seksuell handling mot flere barn, men politiet vil ikke gå inn på hvor mange barn det er snakk om.

Seksuell handling omfatter primært beføling av bryster eller kjønnsorganer, ifølge Store norske leksikon.

Det ble foretatt innledende avhør av mannen søndag kveld.

– Mannen erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Pettersen.

Han sier at det foreløpig er for tidlig å si om siktelsen kan bli utvidet.

– Det er noe vi vurderer. Vi er fremdeles veldig tidlig i etterforskningen. Vi forsøker nå å danne oss et bilde av hva som har skjedd, og om det har skjedd noe, sier Pettersen, og fortsetter:

– Vi avhører nå ansatte og foreldre med barn i den aktuelle barnehagen. Det vil også bli foretatt tilrettelagte avhør av de aktuelle barna.

Politiet vil i løpet av mandag ta stilling til om mannen skal fremstilles for fengsling.

