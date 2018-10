Barnehageansatt på tur beskutt av kråkejeger

En mann som skjøt etter kråker var uheldig og traff en barnehageansatt i skoen.

Politiet fikk melding om hendelsen på Holsnøy i Meland kommune i Hordaland like før klokken ett fredag formiddag, skriver VG.

Mannen som skjøt skal ha skutt etter kråker med salonggevær. Operasjonsleder Lars Geitler i Vest politidistrikt sier til VG at det var små marginer, og at kulen like gjerne kunne truffet foten til den ansatte ved Leiketun barnehage.

Politiet har avhørt de involverte. Det er opp til politiets jurister å vurdere eventuelle straffereaksjoner på skuddet.

Pedagogisk leder Marit Jøssang i barnehagen beskriver hendelsen som forferdelig uheldig. De ansatte i barnehagen fikk ungene bort med en gang, og flere av dem skal ikke ha fått med seg hva som skjedde.

– De voksne holdt roen og gjorde akkurat det de skulle. Det gikk heldigvis bra, men det er jo ikke noe sånt man ønsker skal skje, sier Jøssang til VG.

(©NTB)

Mest sett siste uken