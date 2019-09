Barnehageansatt satt i fengsel i to måneder – nå henlegges saken

Saken mot den mannlig ansatte som i februar ble pågrepet og siktet for overgrep mot et barn i en barnehage i Bergen, er nå henlagt.

Statsadvokaten henlegger saken – i strid med politiets ønske, skriver NRK.

Mannen ble pågrepet på vei til jobb om morgenen mandag 4. februar og har hele tiden avvist anklagene.

Politiet ransaket mannens leilighet og tok beslag i datautstyr. Etter hvert ble siktelsen utvidet til å også gjelde seksuell handling mot et annet barn, og mannen satt til sammen to måneder i fengsel.

– Mer enn ett barn hadde fortalt sine foreldre at den ansatte hadde foretatt en seksuell handling. Barnehagens ledelse ble informert, og gikk til politiet, som har gjennomført en grundig etterforskning med gjennomgang av telefoner og datamaskiner, og avhør av foreldre, barn og ansatte, sier statsadvokat Trond Høvik til NRK.

Etterforskningen avdekket til sammen 13 fornærmede, både i og utenfor barnehagen. Nå er altså saken henlagt på bevisets stilling, noe mannens forsvarer er fornøyd med.

– Vi har hele tiden ment at det ikke var bevismessig grunnlag for anklagen. Nå konstaterer vi at statsadvokaten mener det samme, sier advokat Kaj Wigum.

Cecilie Wallevik, som er bistandsadvokat for de fornærmede, varsler at det kan komme en klage fra deres hold.

– De pårørende er skuffet over statsadvokatens beslutning. En klage til Riksadvokaten vil nå bli vurdert, sier hun.

