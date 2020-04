Barnehageveileder skal etter planen være klar onsdag

Mange venter på veilederne for hvordan skoler og barnehager skal tilrettelegge for godt smittevern. Veilederen for barnehage skal etter planen være klar onsdag.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Tuva Gaarder Nordlie i Kunnskapsdepartementet til NTB. Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sa tirsdag at et ekspertpanel mener mindre grupper barn bør vurderes ved gradvis åpning av skoler. Det kan også bli snakk om å se på vekslende frammøte på skolene og redusert kontakt mellom klasser og grupper. I tillegg bør forsterket hygiene vurderes som et tiltak, samt hjemmeisolering ved sykdom. – Det er konkretiseringen av disse tiltakene som vi nå jobber med utarbeidelse av i veilederen, sa Vold på pressekonferansen. Når det gjelder barn som bor i husstander med personer i risikogrupper, jobber Folkehelseinstituttet sammen med Barnelegeforeningen med å bestemme hvilke barn som ikke skal i skole eller barnehage, opplyste Vold. (©NTB)

