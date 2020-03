Barneombudet ber myndighetene sørge for at sårbare barn får hjelp

Myndighetene må sørge for at de sårbare barna får den hjelpen de trenger og har rett på, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Engh sier at hun er glad for at barnevernet og helsetjenestene har beredskap for barn som sliter.

– Så håper jeg at alle som jobber med utsatte og sårbare barn og unge blant annet i skole, barnehage og barnevern, nå gjør det lille ekstra for dem. Dere er utrolig viktige for barna nå fremover, sier hun.

Ta en telefon og sjekk hvordan det går med noen du er bekymret for, oppfordrer hun.

Engh roser også pressekonferansen for barn mandag, der statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) svarte på spørsmål om koronakrisen.

– Det er bra at statsministeren tok seg tid til å snakke direkte til barna for å trygge dem på pressekonferansen i dag. Det trenger de nå, sier barneombudet.

Barneombudet minner om at alarmtelefonen for barn og unge er døgnåpen. Telefonnummeret er 116 111.

