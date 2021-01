Barneombudet: De beste kommunene er ikke de strengeste kommunene

Barneombudet mener det nå er viktig at kommunene gjør gode vurderinger av konsekvensene for barn og unge før de innfører nye perioder med rødt nivå.

Regjeringen varslet lørdag at anbefalingen deres er gult nivå på skolene, også i de nedstengte kommunene i Oslo-regionen, men at det er opp til kommunene å vurdere behovet for rødt nivå.

– Her har regjeringen vist at de tar belastningen på barn og unge på alvor, sier barneombud Inga Bejer Engh til NRK.

– Min oppfordring er at de beste kommunene er ikke de med de strengeste tiltakene, men de som gjør gode vurderinger av smitteverntiltak opp mot de negative konsekvensene tiltakene har for barn og unge, sier barneombudet.

