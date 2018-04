Barneombudet: Krever nasjonal kartlegging av barnevernet

Nye tall viser store forskjeller fra kommune til kommune når det gjelder omsorgstiltak i barnevernet. Barneombudet vil vite hvorfor det er slik.

OSLO (Nettavisen): - Det er store kommunale og regionale forskjeller når det gjelder omsorgsovertagelser. For å få oversikt over bakgrunnen for dette må det kartlegges på et nasjonalt plan.

Klikk her for å se kommuneoversikten.

Det sier barneombud Anne Lindboe i et epostsvar til Nettavisen. Hun sier det er vanskelig å peke på en enkel forklaring.

- Bakgrunnen for forskjellene i omsorgsovertagelser i kommunene er sammensatt. Det er blant annet viktig å se på sammenhenger som handler om levekårsforhold, kommunes økonomi og prioriteringer.

- Er det grunn til å tro at kvaliteten på barnevernet også varierer stort fra kommune til kommune?

- Kvaliteten i barnevernet varierer fra kommune til kommune avhengig av hvor høyt kommunen prioriterer tjenesten. Det er i tillegg svært viktig at kommuner jobber forebyggende og samarbeider på tvers av sektorer. Kommunen må sørge for gode lavterskeltilbud innenfor helsestasjoner, skolehelsetjenesten og familievernkontorer. Det er viktig at hjelpetjenestene kommer tidlig inn der familien har behov for det. På den måte kan man i større grad jobbe forebyggende slik at flere omsorgsovertagelser kan unngås, sier Anne Lindboe.

Hele landet: 9157 barn med omsorgstiltak

I hele landet er 9157 barn under barnevernets omsorg, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Småkommuner i Nordland, Trøndelag og Finnmark topper lista med høyest andel barn på omsorgstiltak.

Steigen kommune i Salten i Nordland, Fosnes kommune i Namdalen i Trøndelag og Hasvik kommune i Finnmark er blant kommunene som troner høyt over landsgjennomsnittet for andel barn i barnevernets omsorg.

Mens landsgjennomsnittet viser at andelen barn på omsorgstiltak er 0,8 prosent, viser tallene henholdsvis 4,3 prosent for Steigen og Fosnes og 4 prosent for Hasvik.

De tre kommunene blir bare slått av lille Evenes kommune i Nordland. De har 1400 innbyggere og troner på topp over kommuner med høyest andel barn på omsorgstiltak i 2017.

Med 15 barn på omsorgstiltak ved siste årsskifte, er andelen barn i barnevernets omsorg der 6 prosent.

756 omsorgsovertakelser i Oslo

Kommunene med flest barn på omsorgstiltak er ikke overraskende storbyene. Oslo har 756 barn på omsorgstiltak, Bergen 447, Trondheim 251, Stavanger 218 og Kristiansand 145.

Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand ligger såvidt under landsgjennomsnittet med en andel på 0,6 prosent og 0,7 prosent. Bergen havner akkurat likt med landet forøvrig med 0,8 prosent.

Samtidig viser en kartlegging VG har gjennomført at 2100 fosterbarn ikke får tilsyn etter loven.

Kartleggingen viser at i 44 norske kommuner har i snitt 3 av 4 barn ikke fått det antall tilsyn de hadde krav på i 2016. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til avisa at regjeringen nå vil innføre et system hvor kommunene som bryter regelverket blinket ut.

