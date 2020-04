Barneombudet: Sårbare barn må få dagtilbud mens de venter på at skolen åpner

Regjeringen må få på plass et dagtilbud til utsatte og sårbare barn som venter på å komme tilbake på skolen, mener Barneombudet.

– Vi nærmer oss en situasjon hvor vi står i fare for å bryte rettighetene til de mest sårbare og utsatte barna. Dette gjelder rettigheter både etter barnekonvensjonen og grunnloven, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barneombudet er glad for regjeringens avgjørelse om gradvis åpning av barnehager og skoler fra 20. april, men opplyser i en pressemelding at mange barn har behov for alternative tilbud mens de venter. Dette gjelder særlig barn som lever med vold og omsorgssvikt, eller som har behov for ekstra støtte.

– Det er mange barn som skal ha skole hjemme i lang tid framover, og regjeringen må nå ha fullt trykk på å få på plass et dagtilbud for de barna som trenger det mest, understreker Engh.

