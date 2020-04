Barneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser

Barneombud Inga Bejer Engh skriver til Justisdepartementet om at saker som omhandler barn ikke må bli hengende i rettsvesenet på grunn av koronakrisen.

I et brev til Justisdepartementet før helgen skriver barneombudet at saker om omhandler barn må bli prioritert i rettsvesenet, skriver Dagsavisen.

– Vi vet at barn og unge har en vanskelig tid når de venter på en rettsprosess. Tid oppleves dessuten annerledes for barn enn for voksne. Dersom barn nå i disse tider må vente i mange måneder på saker som allerede har tatt lang tid å få opp for domstolene, er dette en stor belastning som vil prege livene deres i lang tid framover, sier hun til avisen.

Statssekretær i Justisdepartementet, Lars Jacob Hiim, sier at departementet er helt enig med Barneombudet. I Domstolsadministrasjonen er de klar over problemet. En egen gruppe er satt for å lage retningslinjer for gjennomføring av saker mens koronautbruddet pågår.

– Vi håper gjennom disse tiltakene at saksavviklingen skal ta seg opp, og at det skal bli en mer enhetlig håndtering av situasjonen fra domstolene, sier avdelingsdirektør Solveig Moen.

(©NTB)