Barneskole i Bærum stengt – én elev smittet med koronavirus

Oslo International School i Bærum er stengt fra fredag etter at en elev fikk påvist koronasmitte torsdag kveld, opplyser TV 2.

På den engelskspråklige skolens Facebook-side natt til fredag er det lagt ut en kort beskjed om at skolen er stengt for elever fredag, uten videre forklaring.

Ifølge TV 2 fikk foresatte en mer fyldig redegjørelse på epost torsdag kveld.

– Kjære foreldre. Vi har blitt informert av kommunelegen at en av våre barneskoleelever dessverre har testet positivt for koronaviruset i kveld, skriver Oslo International Schools administrasjonssjef Knut Sørlie i en mail til foresatte torsdag kveld.

I motsetning til andre skoler, for eksempel skolene i Stavanger der to elever har blitt smittet, og kun elever på samme trinn holdes hjemme fra skolene, velger Oslo International School å holde alle elever borte fra skolen fredag.

– Vennligst ikke vær for bekymret over denne beslutningen. Det er ikke kommet meldinger om ytterligere smitte ved skolen, vi stenger bare dørene midlertidig for sikkerhets skyld, opplyser skolen.

(©NTB)