Barnet til Marianne Marthinsen (Ap) døde - nå krever hun abortsvar fra Erna Solberg

- Det har blitt personlig, skriver stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og varsler spørsmål til Erna Solberg om endringer i abortloven.

OSLO (Nettavisen): Stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) fødte en datter som døde 15 måneder gammel. Nå krever hun svar fra statsministeren om de varslede endringene i abortloven.

- Det har blitt personlig, skriver Marthinsen på Facebook, der hun deler brevet.

«For noen år tilbake fødte jeg en datter. Hun var alvorlig syk og døde 15 måneder gammel». Slik innleder stortingsrepresentanten sitt brev til Stortingets president der hun varsler skriftlig spørsmål til statsministeren.

Forteller om datterens sykdom

Marthinsen forteller om en datter med en sykdom som muligens var genetisk betinget. Gjentagelsesrisikoen er ukjent, opplyser hun.

Spørsmålet stortingsrepresentanten vil stille til Erna Solberg er følgende:

«Dersom jeg blir gravid igjen og det viser seg at fosteret har samme tilstand, mener statsministeren at jeg selv skal få avgjøre om svangerskapet skal gjennomføres?».

Videre vil Marthinsen be om en avklaring rundt begrepet «levedyktig».

«Hva mener statsministeren med begrepet "levedyktig"? Hvor lenge mener hun at barnet må antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?», lyder spørsmål nummer to.

Har en uke på seg til å svare

Det er Marianne Marthinsen selv som forteller om brevet på sin Facebook-side. Marthinsens partifelle og Ap-nestleder Hadia Tajik har også delt brevet på Twitter.

- Statsministeren har en uke på seg til å svare, skriver Tadik.

Erna Solberg har fått kritikk etter utspillet om at hun er villig til å forhandle med KrF om endringer i abortloven. Utspillet kom mens KrF sto midt i dragkampen mellom fløyene om partiets vei videre.

Det er særlig paragraf 2c i abortloven som KrF-medlemmer håper å få endret gjennom regjeringsforhandlinger. Den omtales av motstanderne som «sorteringsparagrafen» eller «Downs-paragrafen».

Høyres forslag er å bytte ut denne paragrafen, som åpner for abort etter 12. svangerskapsuke ved alvorlig sykdom, med en formulering om at abort kan gis når barnet ikke er levedyktig.

En av kritikerne av Erna Solbergs KrF-invitt er blogger og forfatter Susanne Kaluza som mener Solberg svikter egne velgere.

- Det er ingen som synes at abort er lett, og det er heller ingen som er for abort. Vi er alle enige om at det er en målsetning at så få kvinner som mulig skal være uønsket gravide. Men det er mange andre måter å nå det målet på enn det Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad nå foreslår, nemlig å tvinge kvinner til å fullføre svangerskap og føde barn de ikke ønsker seg, uttalte Kaluza til Nettavisen i helgen.

Tajik: - Skuffet over Erna

Hadia Tajik kommenterer Marthinsens spørsmål og Erna Solbergs KrF-invitasjon slik overfor Nettavisen:

- Jeg er skuffet over Erna Solberg i abortsaken. Jeg hadde forventet mer av henne. Men dette er altså tredje gangen på fem år at hun er villig til å forhandle om kvinners grunnleggende rett til å bestemme over egen kropp og helse. I 2013 ville hun ha reservasjonsrett for leger mot abort, noe som ville gjort det vanskeligere for kvinner som søker abort. I 2017 ville hun åpne for obligatorisk betenkningstid for kvinner før abort - som om de som er i denne vanskelige situasjonen ikke tenker seg om i dag. Og nå vil hun at kvinner med et alvorlig sykt eller skadet foster i magen må gå til en nemnd og legge ut om sitt privatliv, sine følelser og økonomi i håp om å bli trodd.

Ap-nestleder Hadia Tajik.

- Sterkt av Marianne

Om Marthinsens utspill sier Hadia Tajik dette:

- Det er sterkt av Marianne Marthinsen å dele en dypt personlig erfaring slik hun gjør i dette spørsmålet. Og det viser en side av saken som Erna Solberg hittil ikke har villet snakke om. Nå tvinges hun til det.

