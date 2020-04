Barnetoget i Oslo er avlyst

Barnetoget i hovedstaden 17. mai er avlyst på grunn av koronaviruset, men barna vil likevel få en viktig rolle, opplyser 17. mai-komiteen i Oslo.

Barnetoget som går opp Karl Johans gate og til Slottet er populært, og mange titalls tusen festkledde mennesker pleier å møte opp for å se på feiringen. Men koronasituasjonen har gjort folkefesten utfordrende.

Tirsdag kveld besluttet 17. mai-komiteen i hovedstaden å avlyse det tradisjonsrike barnetoget.

– Helse kommer først. Vi har skjønt en stund at vi måtte vurdere å avlyse barnetoget, men ventet så lenge med denne beslutningen nettopp fordi det er så vanskelig, sier 17. mai-komiteens leder, Pia Farstad von Hall, til Aftenposten.

Hun sier at komiteen har fått flere innspill til hvordan nasjonaldagen kan feires på en alternativ måte. Under årets feiring kommer digitale flater til å bli brukt, og skolene vil være viktige.

– Barna vil få en rolle i dette. Det er deres dag, sier von Hall.

Avlysningen kommer ikke som noen overraskelse. Både kulturminister Abid Raja (V) og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) har sagt at Oslo-borgerne må innse at man i disse koronatider må finne andre måter å feire nasjonaldagen på enn det vanlige barnetoget med 30.000 barn.

Raja, som har fått ansvar for å koordinere landets 17. mai-feiringer midt i koronapandemien, sa for knappe to uker siden at årets feiring blir uvanlig.

Tidligere har Stavanger og Trondheim og flere mindre kommuner avlyst sine 17. mai-tog.