Barnevernsbarn protesterer mot kriselov

Landsforeningen for barnevernsbarn advarer mot å åpne for unntak om krav til politiattest for ansatte i barnevernet slik kriseloven kan gi rom for.

– Barn i barnevernet skal få retten sin om å ha trygge voksne rundt seg i fred, selv om det er en pandemi på gang! sier Vilde Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn. I lovforslaget åpner regjeringen opp for at en rekke samfunnsinstitusjoner, som helsevesen, politi og barnevern, skal kunne gjøre unntak fra krav om vandelskontroll. – Vi kan ikke være kjent med at vi utsetter barn for voksne det ikke er trygt å omgås selv om samfunnsinstitusjonene er presset på arbeidskapasitet, sier Adolfsen. Oppropet er lansert i samarbeid mellom flere organisasjoner: Landsforeningen for barnevernsbarn, Barn av rusmisbrukere, Voksne for barn, SOS-barnebyer, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet og Fellesorganisasjonen. (©NTB)

