Barry's Bootcamp begynte som «Hollywoods best bevarte hemmelighet»: - Du skal ikke vite helt hva som kommer

Det første du må gjøre på Barry's Bootcamp, er å skrive under på at du er helsemessig skikket til å gjennomføre treningstimen.

BJØRVIKA (Nettavisen): For de som er usikker på hva «boutique fitness» er, så skjønner man tegninga ganske raskt når man setter foten innenfor døra på Barry's Bootcamp.

Du blir tatt godt imot av en blid ansatt i resepsjonen. Har du vært her før, husker hun gjerne navnet ditt. Videre får du tilbud om å bestille en proteinshake som kan stå klar til deg så snart du er ferdig å trene, før du får treningshåndkle og dusjhåndkle med deg ned i garderoben - som selvsagt er fylt med levende lys, luksussåpe og et eller annet som lukter godt.

Vi, som aldri før har deltatt på Barry's Bootacmp, må innom resepsjonen for å skrive under på et noe avskrekkende skjema.

«Jeg bekrefter at jeg har fått informasjon om at timen jeg skal delta på holder et høyt intensitetsnivå. Jeg bekrefter at jeg selv er ansvarlig for at jeg er helsemessig skikket til å delta på trningstimen. Jeg fraskriver Barry's Bootcamp, deres ansatte og kunder ethvert ansvar for min helse og sikkerhet.»

- Jeg blir nesten litt redd, jeg?

- Det trenger du ikke bli. Du må skrive under på nesten det samme på Sats/Elixia, det er bare ikke like offisielt, beroliger sentereier Tage Flugheim.

PROTEINSHAKE: Før trening kan du bestille proteinshake som står klar når du er ferdig.

- Ikke dette med at jeg forstår at timen jeg skal delta på holder et høyt intensitetsnivå?

- Nei, men det er ikke langt unna. Men det er fordi vi er et amerikansk konsept, og historisk sett har amerikanske treningssentre blitt saksøkt for ganske mye. Så de har krevd at vi gjør det slik. Faren for at noe skal skje er ganske liten, altså, vi har aldri hatt ambulanse her, sier Flugheim og smiler.

Kjendis-sted



Selv de med minimal interesse for både trening og kjendiser, kan bli trigget av følgende beskrivelse av et treningssenter:

«Barry's Bootcamp: Hollywood's best kept secret».

Det var nemlig slik treningskonseptet ble omtalt da de første sentrene dukket opp i Los Angeles. Det skulle liksom være litt hemmelig, det som foregikk i kjelleren på Barry's Bootcamp. Deltakerne så riktignok helt utslitte ut da de kom ut av det såkalte «red room», som minnet mer om en nattklubb enn et treningssenter, men akkurat hva som hadde foregått, måtte man betale gode penger for å finne ut av.

Så begynte ryktene å gå, på en måte de fleste markedsføringseksperter bare kan drømme om. Kjendiser som Kim Kardashian, Britney Spears, Jake Gyllenhaal og Victoria Beckham fortalte velvillig at de trente på Barry's Bootcamp - og avisene klinte til med overskrifter der de oppfordret «vanlige folk» til å trene på «Kim Kardashian's favourite gym».

I 2011, kom Barry's Bootcamp til Norge. Det var Tage Flugheim og kona Linn Herland som tok konseptet hjem, og åpnet det første senteret i Bergen. Siden har de åpnet enda et senter der, i tillegg til tre i hovedstaden.

Også i Norge har kjendisene begynt å innta «the red room». Tone Damli, Synnøve Skarbø og Caroline Berg Eriksen har alle trent på Barry's Bootcamp - en markedsføring Tage Flugheim ikke legger skjul på at de setter pris på.

- Det er klart at anbefalinger fra kjente mennesker er en suveren markedføringskanal. Det å løpe ved siden av noen man har sett på TV, er noe mange synes er stas, sier Flugheim, og fortsetter:

- Vi er jo et premiumkonsept og er derfor avhengig av folkemunne. Det blir vanskelig for oss å si «kom hit, det koster bare 1800 kroner i måneden, liksom». Barry's må oppleves.

EIER: Det var Tage Flugheim og kona Linn Herland som tok konseptet hjem til Norge.

150-200 kroner per time



For prisen er noe stiv, sammenlignet med andre treningssenter. Det finnes heller ingen muligheter for egentrening, med mindre man kjøper PT-timer.

Man kan velge mellom klippekort eller faste medlemsskap, og prisen varierer fra 49,97 kroner per time (hvis man forplikter seg til tre måneder til en samlet sum av nesten 4497 kroner) til 250 kroner per time (hvis man kun kjøper én time av gangen).

- Gjennomsnittsprisen ligger på 150-200 kroner i timen, sier Flugheim.

- Mange vil mene at det er dyrt for en times treningsøkt, og dere ligger relativt eksklusivt til med treningssenter i Bjørvika, Parkveien og Sanvika. Hvem er den typiske Barry-kunden?

- Barry's er for alle, og vi har kunder fra 16 år gamle studenter til folk på over 70. Men vi har jo gjerne truffet bedre i visse deler av byen. Vi er et premiumkonsept, så det vil være en del som mener at prisen ekskluderer.

Slik er timen lagt opp



Hvis vi legger kjendis-stempel og pris til stede, er det fortsatt mange som lurer på hva som egentlig foregår i kjelleren på Barry's Bootcamp.

Svaret er, kort oppsummert: Høyintensitetstrening (HIIT-trening) i et rom med dempet belysning, høy nattklubbmusikk og en trener som roper kontinuerlig - og entusiastisk - gjennom 60 minutter.

Halve timen blir tilbragt på tredemølla og den andre halvdelen med styrketrening på gulvet. Trenerne, som på Barry's går under navnet «entertrainers», loser deg gjennom treningen ved å fortelle deg hvor fort du skal løpe, hvor tungt du skal løfte og, ikke minst, at « du får det til».

Hver dag i uka har ulikt fokus. På Barcode-senteret er tirsdager «butt and legs», onsdager «chest, back and abs» og lørdager «full body», for eksempel.

- Men hver time er ulik. Så hvis du deltok på forrige tirsdagstime klokka 16.30, vil neste ukes tirsdagstime til samme tid, være en helt annen. Du skal aldri vite hva som kommer.

Og effekten? Veldig god, ifølge Flugheim og hans kolleger, som for så vidt får støtte i forskningen: Høyintensitetstrening gir god uttelling så lenge det gjøres riktig.

Barry's går hardt ut og lover kundene en kaloriforbrenning på inntil 1000 kalorier i timen.

- Men det er klart, du forbrenner ikke tusen kalorier hvis du er ei jente på under 60 kilo. Men vi har sett at forbrenningen ligger på mellom 600 og 1000 per time, hevder Flugheim.

RED ROOM: En treningstime varer i 60 minutter - halvparten på tredemølla og halvparten med styrkeøvelser på gulvet.

- Klart man kan kopiere treningsformen



Nattklubbstemningen og «boutique»-konseptet er altså nytt for Norge, men selve treningsformen er ikke revolusjonerende. Høyintensitetstrening blir stadig mer populært, og står sentralt i blant annet CrossFit og en rekke gruppetimekonsepter på etablerte treningssenter.

KONDISJON: Halve timen tilbringes på tredemøllene.

Det innrømmer også Flugheim.

- Det er klart man kan kopiere treningsformen. Men helheten som du kjenner der nede, altså treneren, rommet, belysningen, musikken og det som må være verdens beste tredemøller, det kan du ikke kopiere, sier Flugheim.

- På SATSELIXIA har de et svært likt konsept som heter «build and burn», hvor man betaler 200 kroner i måneden. Hvorfor skal man betale mange ganger så mye for Barry's Bootcamp?

- Det er veldig mange av de som trener hos oss som også er medlem på treningssenter som SATSELIXIA og Evo, for eksempel. Men vi tilbyr et helt annet prdukt, vi tilbyr en helhetlig opplevelse med eksklusivitet, samt en service- og communityfølelse du ikke finner på større senter. Dette er en klubb, ikke et treningssenter. Her skal du føle at du er en del av noe, og det gjør man ikke i samme grad på vanlige treningssenter, avslutter Flugheim.

Fakta: Dette synes vi

Kjersti (31) – trener 4-5 ganger i uka. Styrketrening, HIIT-trening og løping. Er med på «build and burn» på SATSELIXIA. Positivt: - Slitsom, effektiv og morsom trening. - Absolutt en «premium»- følelse, med fine lokaler/garderober, hyggelige ansatte og mulighet for å få en proteinsmoothie etter trening. For min del er ikke ting som stearinlys i garderoben viktig, men jeg har snakket med mange som setter ekstra pris på luksusfølelsen. - Fantastiske tredemøller. Negativt: - Selv om treneren var både entusiastisk og flink, savnet jeg litt individuell oppfølging på øvelsene. - Nattklubbfølelsen er ikke helt for meg. Tidvis slitsom musikk og en opplevelse av at det tidvis er mye mas rundt meg. Mange får nok energi av dette, men for min del har det litt motsatt effekt. - Savnet pulsmålingen de har på «build and burn» da jeg har stor tro på at det gjør at man pusher seg selv litt ekstra og får mer ut av treningen. Harald (30) - trener 3-5 ganger i uka. CrossFit, innebandy og generell styrketrening. Positivt: - Flotte fasiliteter. Fin garderobe, god dusj, mulighet til å få utdelt håndklær. Satt spesielt pris på å ha et lite håndkle under timen. Meget god smoothie. - Lokalet og de ansatte bidrar til en god stemning på senteret. Man skjønner hvorfor folk føler de er del av et «community». - Godt gjennomført time der man jobber fra A til Å. Sprudlende og motiverende trener. Vil tro opplegget passer perfekt for folk som er usikre på et treningssenter, mangler motivasjon eller ønsker variasjon i treningen. Negativt: - Savnet noe individuell tilbakemelding, ettersom det var mest fokus på generelle tilbakemeldinger og motivering. Var man usikker på øvelsen, var det ikke mye hjelp å få i timen vi var på. - Ingen mulighet til egentrening. Må må være medlem av et annet treningssenter for å for eksempel gjøre tung styrketrening. - Mørkt treningsrom og masse speil er ikke helt min smak, men kan skjønne at andre er av en annen oppfatning her.

TESTERE: Harald Fjelddalen og Kjersti Westeng testet en «butt and legs»-time på Barry's Bootcamp.

