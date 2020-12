Bærum kommune håper på løsning etter at 50 leger sa opp i protest

Rundt 50 leger har sagt opp jobben sin ved Asker og Bærum legevakt etter brudd i lønnsforhandlingene. Bærum kommune håper på en løsning.

Legene leverte inn oppsigelsene fordi de mener de får for dårlig betalt under pandemien. De krever en bedre avtale. Ifølge Bærum kommune påvirker ikke disse oppsigelsene driften i kommunens helsetjeneste gjennom jula.

– Her er det snakk om fire ukers oppsigelsestid, så vi er ikke bekymret for driften gjennom julehøytiden, sier kommunalsjef Grete Syrdal for helse og sosial i Bærum til NTB.

Overfor NRK erkjenner Syrdal at det vil være en utfordring å få dekket vaktene dersom legene ikke trekker oppsigelsene sine.

Strides om sykepenger

Forhandlingene brøt sammen fredag. Da uttalte Syrdal at kommunen kom med et «svært godt» tilbud fredag ettermiddag. Dette var imidlertid ikke legene enige i.

Striden skal først og fremst stå om sykepenger knyttet til den pågående koronapandemien. Legene mener de ikke er godt nok sikret økonomisk ved eventuell smitte og krever en ny, midlertidig lønnsavtale tilpasset risikoen for koronasmitte.

– Slik det er nå, får vi ikke lønn dersom vi blir syke. Avtalen som ble presentert oss, hadde ikke gitt god nok sikkerhet. Vi mener kravene vi har lagt inn, er rimelige, sa hovedtillitsvalgt for legene, Germar Schneider, til Budstikka fredag.

Håper på løsning

Syrdal peker likevel på at de har et ønske om at de fortsatt skal klare å finne en løsning på konflikten.

– Det er jo slik i alle konflikter at man ønsker å finne en løsning. De som har levert inn oppsigelser, har selv tatt forbehold i oppsigelsene om at dersom det kommer en løsning de er fornøyde med, så vil de fortsette. Så da tar jeg det som utgangspunktet.

Representanten for legene i lønnsforhandlingene har ikke besvart NTBs henvendelser.

