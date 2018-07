Basehopper anmeldt etter stunt fra 14-etasjers bygning

En mann i 30-åra er anmeldt av politiet etter at han skremte folk som så han stå på kanten og hoppe av taket på en høyblokk i Fyllingsdalen i Bergen.

Det var en bekymret innringer som et kvarter over midnatt natt til lørdag varslet politiet om at en person var observert på toppen av bygningen i Løvåsen i Fyllingsdalen.

– Det er en 14 etasjer høy blokk, og vi fryktet at han vurderte å ta sitt eget liv. Mens vi var på vei til stedet så hoppet han. Heldigvis hadde han fallskjerm, men vi setter fremdeles selvsagt ikke pris på at han hoppet, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt til NTB.

Ettersom basehopping fra bygninger er ulovlig, blir mannen, som er i 30-åra, anmeldt.

-De som har dette som hobby er godt kjent med hva regelverket er. Vi mener det er helt unødvendig å bedrive slik hobbyaktivitet utenfor de rammene som er gitt. I tillegg til å utløse bekymring og frykt hos andre og risikoen det innebærer å hoppe i mørket fra bygninger på den måten, så forårsaker det unødvendig ressursbruk. I dette tilfellet var vi på nippet til å varsle nødetater, inkludert brannvesenet og sette i gang med hoppepute fordi vi fryktet at det var en suicidal person, sier Geitle.

(©NTB)

