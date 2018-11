Bastø Fosen innstilt: Folk kommer ikke i land fra to fulle ferjer i Moss

Tekniske problemer på ferjeleiet i Moss gir store problemer for ferjetrafikken.

Tekniske problemer med ferjeleiet i Moss gjør at all trafikk mellom Horten og Moss er stengt. Alle anbefales å kjøre E18 via Oslo, og unngå Oslofjordtunnelen, skriver Tønsbergs Blad.

Det er Vegtrafikksentralen Øst som melder om stengningen på Twitter. Det samme gjør Bastø Fosen på sin hjemmeside.

- Ikke velg tunnelen

Trafikkoperatør Mari Orrestad ved Vegtrafikksentralen Øst understreker at det neppe er lurt for bilister å velge Oslofjordtunnelen i stedet for hele omveien via Oslo.

Årsaken er at Elgskauåstunnelen blir oppgradert, og det gir lange ventetider. Alle kjøretøyer lengre enn 12 meter må uansett velge omkjøring via Oslo.

- Vi vet ennå ikke hvor lenge stengingen av ferjekaien i Moss varer, sier trafikkoperatør Orrestad.

Moss Avis skriver at biler som var med østgående ferje før kaien ble stengt er låst om bord. En annen ferje har kurs for Moss. Det er foreløpig uklart hva som vil skje med trafikantene om bord på disse ferjene.

Bastø Fosen: - Vet ikke når den åpner

- Jeg kan ikke si noe om når feilen er rettet, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen.

- Det er jo sånn at det ene ferjeleiet er under oppgradering, og så har det oppstått en teknisk feil på det andre som var i drift. Vi får ikke kjørebrua til å virke, sier Lund til Moss Avis ved 18.15-tiden fredag kveld.

Statens vegvesen startet oppgraderingen av det ene ferjeleiet i Moss 1. november, som igjen har ført til at strekningen trafikkeres med fire ferjer.

- Vi har varslet Statens vegvesen som eier ferjeleiet, og både våre reparatører og veivesenet har sendt ut folk. Vi vet foreløpig ikke hva som er feil, og jeg kan ikke si når ferjetrafikken er oppe og går igjen, sier Lund.

Det ligger nå én ferje full av biler og passasjerer ved kaia i Moss, og én ferje er også på vei over til Moss. Men foreløpig er det altså ingen mulighet for å legge til kai i Moss.

