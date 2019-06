Båt sunket i Telemark – to ikke gjort rede for

En fritidsbåt har sunket i Brevik i Telemark. Én person er overtatt av helsepersonell, mens to andre er ikke gjort rede for.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 00.56 natt til søndag.

Flere dykkere, redningsskøyte, en Røde Kors-båt og et SeaKing redningshelikopter søker etter de to personene som ikke er gjort rede for. De skal ha vært i båten som har sunket.

Politiet rykket ut etter melding om at en båt gikk i ring ved Brevikbrua. Ifølge politiet er det ikke observert personer i vannet.

– Vi er på stedet, og vi klarer ikke å observere båten. Det er et vitne som har sett båten, men har vært ganske langt unna, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

