Båtulykken i Lurøy undersøkes av Statens havarikommisjon

Båtulykken på Helgelandskysten i Lurøy, hvor en arbeidsbåt kantret, skal granskes av Statens Havarikommisjon. En mann er antatt omkommet.

Tre personer fra havarikommisjonen vil foreta undersøkelser av båten og intervjue involverte parter og vitner, opplyser Statens havarikommisjon.

Ulykken skjedde fredag 29. november utenfor øya Sleneset i Lurøy kommune.

Det var to personer om bord i båten. En av dem ble reddet. De to var på jobb for et oppdrettsselskap da ulykken skjedde.

