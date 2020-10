Beboer ikke gjort rede for etter brann på Nordmøre

Beboeren i et hus i Torvikbukt i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal er ikke gjort rede for etter at det brøt ut brann.

Politiet meldte om brannen rett etter midnatt natt til torsdag. Det var kraftig røykutvikling, men ikke fare for spredning. – Beboer i huset er ikke gjort rede for. Vedkommende har en bobil, som er borte fra stedet. Vi får ikke kontakt med vedkommende, opplyser operasjonssentralen. (©NTB)