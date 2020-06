Beboere evakuert fra boligområde i Os

21 beboerne i et område i Os i Bjørnafjorden kommune sør for Bergen har fredag evakuert seg selv etter at en beboer meldte om at det var gått et ras bak huset.

Ifølge politiet meldte beboeren i Svegane i Os fra om at det var hørt lyd fra steiner som raste bak huset. Politiet på stedet kunne ikke se noen tegn til ras, men 21 beboere i veien er evakuert fra boligene sine. – Alle evakuerte er fremdeles på stedet. Bjørnafjorden kommune er varslet. Vil få sendt geolog til adressen, skriver politiet om hendelsen noen minutter før midnatt. (©NTB)

