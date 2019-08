Beboere får dra hjem etter brann i industribygg på Sotra

De evakuerte beboerne får dra hjem etter en brann i en industrihall på Sotra i Fjell kommune i Hordaland natt til tirsdag.

Det opplyser operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i en pressemelding til NTB tirsdag morgen.

– En acetylenflaske er ødelagt etter skudd fra politipersonell. Faren er over. De som allerede var blitt evakuert kan nå returnere til sine hjem, heter det i pressemeldingen like over klokken 6.

Politiet ble klokken 3.10 kontaktet av en vekter som hadde observert flammer inne i en industrihall i Smålonane. Vedkommende opplyste at det ikke befant seg noen personer i bygningen, men at det skulle være noen glassflasker på stedet.

Klokken 5.30 var gassflaskene kjølt ned og tatt ut av bygget. Samtidig ble det besluttet å iverksette en evakuering av rundt 60 leiligheter med 75 registrerte beboere i en nærliggende blokk. En halvtime senere var altså faren over og de som var blitt evakuert får dra hjem.

Representanter fra firmaet som industribygget tilhører er tirsdag morgen på stedet sammen med nødetatene.

