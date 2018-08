Beboere ikke gjort rede for etter boligbrann i Arendal

Et bolighus i Joåsveien i Arendal er totalskadd etter at det begynte å brenne tirsdag morgen. Politiet arbeider med å få oversikt over registrerte beboere.

– Vi har ennå ikke fått oversikt over alle, vi jobber fremdeles med det. Det har ikke vært mulig å ta seg inn i boligen, sier operasjonsleder Olje Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB klokka 6.10.

Politiet meldte om at boligen var overtent klokka 4.42.

– Det er krevende forhold på stedet, store flammer og mye røyk, skrev politiet i Agder på Twitter. De nærmeste naboene måtte evakueres på grunn av flammene.

Brannvesenet rykket ut med fire biler og rundt 15 brannmannskaper til stedet, opplyste vaktleder Kjell Christian Knarvik ved 110 Agder til VG.

Kleivane sier boligen, som har flere boenheter, er totalskadd.

110 Agder melder på Twitter klokka 5.28 at de driver etterslukking.

