Bedrageridømt fastlege fikk mildere dom i lagmannsretten

En fastlege fra Sarpsborg er i Borgarting lagmannsrett dømt til tre års fengsel for bedrageri. Dommen er ett år kortere enn dommen fra tingretten.

Mannen er dømt for grovt bedrageri av minst 4,7 millioner kroner etter å ha sendt inn falske pasientregninger til staten. Bedrageriet har foregått over en periode på sju år. Legen er også dømt for falsk forklaring, brudd på journalplikten og brudd på bokføringsloven.

Den nye dommen ble først omtalt av NRK , og betyr at han nå skal sone tre år, og ikke fire som han ble idømt i tingretten.

I dommen mot fastlegen kommer det fram at han blant annet har sendt inn falske regninger for behandling av døende pasienter. Han har tatt seg betalt for å ha gitt en kreftpasient individuell, strukturert veiledning vedrørende kosthold og/eller fysisk aktivitet, til tross for at pasienten var døende.

Lagmannsrettens dom sier om dette at «lagmannsretten er overbevist om at NN har vært fullt klar over hva han gjorde, og fremsatte kravene i den hensikt å oppnå en uberettiget vinning».

Lagmannsretten forklarer den forkortede soningstiden med at etterforskning og saksbehandling har tatt uforholdsmessig lang tid, og at bedrageriet er mindre enn det tingretten kom fram til, der summen ble vurdert til 7,3 millioner kroner.

Retten mener det er passende å kreve en tilbakebetaling på 950.000 kroner fra legen, som er halvparten av beløpet tingretten kom fram til.

(©NTB)

Mest sett siste uken