Bedring for kvinne etter knivstikk – mann løslatt

Politiet har løslatt mannen som ble pågrepet for å ha knivstukket en kvinne på Sveio i Hordaland fredag.

Både kvinnen og mannen ble i løpet av helgen avhørt av politiet. Begge har forklart at de hadde en krangel som førte til at mannen knivstakk kvinnen i mageregionen, melder Stord24.

Begge er i 40-årene. Det var mannen selv som kontaktet politiet og sa at han hadde knivstukket kvinnen sent fredag kveld.

Kvinnens tilstand ble først omtalt som livstruende, men søndag opplyser jourhavende jurist Per Terje Brundtland i Sørvest politidistrikt til Stord24 at det går bedre for kvinnen. Han sier hun har klart å gjennomføre et kort politiavhør.

Politiet har løslatt mannen, men han er siktet for grov kroppsskade og blir ilagt et kontakt- og besøksforbud overfor kvinnen.

