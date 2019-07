Begge de siktede etter hakekors-hærverk løslates

22. juli-minnesmerket i Tønsberg ble mandag morgen rengjort etter at det natt til mandag ble utsatt for vandalisme. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Politiet opprettholder siktelsen, men velger å løslate de to som ble pågrepet og siktet for å ha sprayet et hakekors på et 22. juli-minnesmerke i Tønsberg.

Begge de to pågrepne mennene i 20-årene har avgitt forklaring. Ingen av dem erkjenner skyld, og de stiller seg uforstående til siktelsen, skriver Tønsbergs Blad. De blir løslatt ettersom politiet foreløpig ikke finner grunnlag i loven for å fengsle dem, skriver avisen. – Det dreier seg ikke om ungtyper som sprayer en strek. Dette var målrettet mot minnesmerket ved bruk av sjablong. Det var bevisste tanker om minnesmerket, også med tanke på timing, sier politiinspektør Magne Pedersen i Sørøst politidistrikt. Han sier politiet nå jobber med å søke, sikre og samle spor. Politiet vet fortsatt ikke om det er flere involverte i saken, men det kan de heller ikke se bort fra, sier Pedersen. – Vi er fremdeles interessert i tips, sier politiinspektøren. Det var forbipasserende på vei til jobb som oppdaget at det var sprayet et svart hakekors på 22. juli-minnesmerket ved Hotel Klubben tidlig mandag 22. juli, på dagen åtte år etter angrepene mot regjeringskvartalet og AUF-leiren på Utøya. Allerede i 7-tiden hadde Tønsberg kommune fått vasket bort det meste. (©NTB)