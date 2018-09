Begge nestlederne går mot Knut Arild Hareides råd om Ap-støtte

Begge KrFs nestledere, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, ønsker å forhandle med de borgerlige før de går til Arbeiderpartiet.

– Jeg har valgt å gi et råd som er ulikt Knut Arild Hareides råd, sa Bollestad etter fredagens landsstyremøte, og påpeker at beslutningen skal tas av partiorganisasjonen.

Hun forklarer at hennes råd er å se hva de får igjen for sine politiske prosjekter hos nåværende regjering først.

Kjell Inge Ropstad deler store deler av Hareides analyse.

- Jeg er enig om at vi må søke regjering. Men hans råd om å sondere med Arbeiderpartiet og Senterpartiet deler jeg ikke fullt ut. Først må vi snakke med dagens regjering. Om det ikke fører fram, bør vi gå andre veien, sa Ropstad.

Ekstraordinært landsmøte

Fredag ble det klart at Hareides råd til partiet om veien videre er å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Da partilederen og de to nestlederne møtte pressen fredag kveld ble det bekreftet at det vil holdes et ekstraordinært landsmøte den 2. november, der det skal tas en beslutning om partiets vei videre.

- Jeg har ikke bare fått positive tilbakemeldinger på SMS fra partikolleger i dag, men det de setter pris på er at denne prosessen eier partiet, sier Hareide.

Under det ekstraordinære landsmøtet skal da partiet diskutere om de skal forbli i den posisjonen de nå er i, noe ingen av de tre anbefaler og de to forskjellige rådene som er gitt.

- Vi vil fortsette å være regjering i Norge

Også statsminister Erna Solberg møtte pressen fredag. Hun har vært forberedt på det som ville komme frem på Krfs landsstyremøte etter samtaler med Hareide, forteller hun, men ønsker fremdeles partiet velkommen og mener det ville være et bedre alternativ for KrF.

- Da får du en flertallsregjering. En regjering hvor du må gjennom forhandlingene én gang, og ikke to ganger, slik du må med Knut Arilds alternativ. Da må du først til regjering og så til SV etterpå.

– Vi har fem år bak oss med betydelig gjennomslag for Kristelig Folkeparti. Nå har partiet også fått gjennomslag for sitt viktige valgløfte om lærernorm, sa Solberg.

På spørsmål om hvilket mottrekk hun har om Hareide får gjennomslag svarer hun at det kommer an på hvordan partiet opptrer i Stortinget.

- Vi vil fortsette å være regjering i Norge, så lenge vi har flertall bak oss for de sakene vi har, sier Solberg.

- Vi må leve etter den gamle Kjell Magne Bondevik-doktrinen som jeg lærte da jeg satt i hans regjering; du må styre som om du sitter til evighet, men du må være forberedt på at du kan måtte gå av hver dag.

