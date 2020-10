Begjæring avslått om utlevering av eposter til NRK og Dagbladet i Bertheussen-saken

Oslo tingrett har ikke tatt begjæringen fra forsvaret i Bertheussen-saken til følge om å utlevere eposter fra NRK og Dagbladet.

For retten har det avgjørende i interesseavveining vært at muligheten for å oppklare hvem som har sendt epostene er svært begrenset, heter det i kjennelsen.

Tingretten viser til at epostene etter det opplyste er krypterte, og at det har vært umulig for Dagbladet og NRK å finne avsenderen. Den mener derfor at hensynet til en rettferdig rettergang og videre etterforskning, ikke slår igjennom overfor kildevernet i denne saken.

