Behns mor: – Du berørte med hele deg

Ari Behns foreldre holdt et beveget minneord over sin avdøde sønn under bisettelsen fra en fullsatt Oslo domkirke.

– At du i selve livet både hjalp og berørte uendelig mange er det ingen tvil om. Du berørte med hele deg, sa Behns mor. – Kjære Ari, du hadde det store spennet, larger than life, du rommet så mye – og så mye mer, sa moren. Bisettelsen, som startet klokken 13, ledes av biskop Kari Veiteberg og er åpen for alle. Den 47 år gamle forfatteren, kunstneren og prinsesse Märtha Louises tidligere ektemann gjennom 14 år tok sitt eget liv 25. desember. Ari Behn og prinsesse Märtha Louise fikk tre døtre sammen: Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11). (©NTB)

