Beinrester funnet i Bodø

Et område i Bodøsjøen er sperret av etter funn av beinrester i en grøft. Trolig dreier det seg om levninger fra et menneske.

Avisa Nordland fikk tips om saken tirsdag ettermiddag, men operasjonssentralen i Nordland politidistrikt opplyser at det ikke vil komme mer informasjon om saken fra deres side før onsdag.

Geir Davidsen, seksjonsleder for kulturminner i Nordland fylkeskommune, bekrefter at det er gjort et funn.

– Vi og politiet tror at beinet tilhører et menneske i høy alder, sier Davidsen.

Fylkeskommunen venter på melding fra politiet om hvorvidt det er å se på som en kriminalsak eller ikke. En arkeolog blir trolig med på undersøkelser onsdag formiddag.

Området som er sperret av, ligger ved Jektefartmuseet, som er under oppføring i Bodøsjøen, som ligger sørøst for Bodø sentrum.

